STF decide que Brasil vai receber a Copa América

Mesmo com duas ações no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão da Copa América, a maioria dos ministros do STF votou pela rejeição de ambos os pedidos. Até as 18 horas desta quarta (10), seis ministros votaram pela recusa.

O tema é julgado no plenário virtual do STF, onde os ministros se manifestam eletronicamente. As duas ações que devem ser rejeitadas têm a ministra Cármen Lúcia como relatora. Ela embasou seu voto afirmando que as duas rejeições se deram por questões processuais.

Além das duas ações, há ainda uma terceira, que tem Ricardo Lewandowski. O ministro defende, neste caso, que o governo tenha de apresentar, em 24 horas, um plano “compreensivo e circunstanciado acerca das estratégias e ações que está colocando em prática, ou pretende desenvolver, para a realização segura” do evento. Além disso, ele votou para determinar que os governos do Distrito Federal e dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, assim como os municípios do Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia, que pretendem sediar jogos, “divulguem e apresentem ao Supremo Tribunal Federal, em igual prazo, plano semelhante, circunscrito às respectivas esferas de competência”.