STF dá prazo de 72 horas para governo explicar bloqueios no MEC

Dinheiro retido beira os R$ 1,68 bilhão; além de R$ 224 milhões, retirados de universidades

O atual governo de Jair Bolsonaro tem 72 horas para explicar os bloqueios orçamentários do Ministério da Educação (MEC). Foi o que determinou, nesta quinta-feira (8), o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal.

Toffoli atende a pedido da UNE (União Nacional dos Estudantes), da ANPG (Associação Nacional dos Pós-Graduandos) e da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), contra o governo.

De acordo com as entidades, há um termo de compromisso com os estudantes, configurando dedicação exclusiva ou quase exclusiva dos bolsistas. Elas alegam, ainda, que a inviabilização do pagamento a esses bolsistas “configura abuso de poder e ilicitude, porquanto violador de direito adquirido de milhares de estudantes”.

O presidente da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), Ricardo Marcelo Fonseca, destacou que o bloqueio foi de R$ 1.68 bilhões, no MEC, e R$ 344 milhões, nas universidades.

Na última quinta-feira (1), a associação ressaltou, em nota, que as verbas haviam sido liberadas. Horas depois, entretanto, os bloqueios voltaram a vigorar.

Sem citar os valores e o motivo da retirada de recursos, o MEC informou, no último dia 30, que “recebeu a notificação do Ministério da Educação a respeito dos bloqueios realizados”.

Em nota, a assessoria de comunicação disse que o ministério ainda buscava por “soluções”:



“É importante destacar que o MEC mantém a comunicação aberta com todos e mantém as tratativas junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para avaliar alternativas e buscar soluções para enfrentar a situação”.