Steven Spielberg diz que se arrepende de ter feito o filme ‘Tubarão’. “Dizimou a espécie”

Diretor de “Tubarão”, filme de 1975 um dos maiores recordes mundiais de bilheteria, o diretor Steven Spielperg deu uma entrevista ao programa Desert Island Discs, da BBC Radio 4 (via entertainment Weekly), e disse que “até hoje eu lamento a dizimação da população de tubarões por causa do livro e do filme”, disse o diretor. “Eu realmente, realmente me arrependo disso.”

Em outra participação, Spielberg foi interrogado sobre o que poderia acontecer caso estivesse em uma ilha e ela ficasse rodeada de tubarões.

“Essa é uma das coisas que ainda temo. Não para ser comido por um tubarão, mas porque os tubarões estão de alguma forma bravos comigo pelo frenesi alimentar de pescadores esportivos malucos que aconteceu depois de 1975.”

Ele disse que “Tubarão” chegou aos cinemas como uma gema e milionária produção mas acabou tomando proporções enormes, para além dos sets de filmagem. Por conta disso, hoje a produção serve como um fardo que o diretor precisa levar até o fim de sua vida.

A história é inspirada em um livro de Peter Benchley, gira em torno de um enorme tubarão branco que acaba atormentando a cidade de Amity, na Nova Inglaterra. Ciente do que está acontecendo, o xerife da cidade anseia por fechar as praias e não permitir que os banhistas entrem na água.

Contudo, temeroso pela queda no número de visitantes, o prefeito da cidade impede que isso aconteça para que seja possível continuar faturando.

Sem conseguir ficar longe e apenas olhar, o xerife, ao lado de um cientista e um pescador, decide montar um grupo e ir atrás desse terrível animal. A história foi inspirada em um evento real, ocorrido em 1916, em Nova Jersey.

Após o lançamento da obra, algo inesperado aconteceu e tomou outro rumo, que não estava previsto pelo diretor, diretamente relacionado ao aumento da caça de tubarões-brancos ao redor do mundo. Esse fato foi até mesmo comprovado em uma pesquisa.

O filme se tornou um grande sucesso na época, influenciando muitos a levarem tamanhas criaturas próximo à extinção. Se falar de outros filmes semelhantes que vieram na sequência.