Stand-Up Comedy de Fábio Porchat em Niterói

Histórias do Porchat é o novo show de Stand-Up de Fábio Porchat. Depois de um período longe dos palcos, o artista retorna com novas histórias que prometem muitas risadas da plateia. Serão contadas várias situações já vividas por Porchat em suas inúmeras viagens pelo mundo no palco Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural em São Domingos. A temporada será de 01 de Abril a 01 de Maio as sextas, sábados e domingos.

Momentos que vão desde massagem na índia, encontro com gorilas, safáris na África, e até dor de barriga no Nepal. Ao longo de sua carreira e viagens, Fábio acumulou várias experiencias, dando a ele muito material para ser explorado no teatro, tv e cinema.

Com destaque nacional em filmes, séries e programas de tv, o artista é hoje um dos grandes nomes do cenário brasileiro e um grande nome na cultura de nosso país. A ideia do show é divertir, aliviar um pouco toda essa pressão que vivemos nesses últimos anos de pandemia, e rir sempre é um ótimo remédio.

O público terá um grande espetáculo e a certeza que sairão mais leves e felizes do teatro. As apresentações serão de 01 de Abril a 01 de Maio as sextas e sábados às 20h e domingos às 19h. Na sexta os ingressos custam R$ 80 (inteira), e R$ 100 (inteira) aos sábados e domingos. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica no Reserva Cultural fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.