Sossego retoma ensaios técnicos no Centro de Niterói

A Acadêmicos do Sossego convocou todos os segmentos e componentes da agremiação para retornar os ensaios de rua neste domingo (6), a partir das 17 horas, na Avenida Amaral Peixoto. Com o enredo “Visões Xamônicas”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues a escola do Largo da Batalha, em Niterói, desfila na quarta-feira, dia 20 de abril, pela Série Ouro do Grupo de Acesso, na Marquês de Sapucaí.

“Será um grande retorno para nossa agremiação. Realizamos pequenos ensaios neste período com alas específicas para deixar o canto da escola afiado. Vamos voltar para Amaral Peixoto e mostrar toda força da nossa comunidade do Largo da Batalha” revelou o presidente da azul e branco, Hugo Júnior.