Sossego fará último ensaio com coroação do Rei de Bateria

O Acadêmicos do Sossego vai fazer seu último ensaio do ano na rua no domingo (19), às 17h, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, onde acontecerá a coroação do Rei de Bateria, Juarez Souza. O cearense estará à frente da bateria Swing da batalha no carnaval de 2022, junto à Rainha Malu Torres.

É a primeira vez que a bateria Swing terá um Rei à frente dos ritmistas

Comandada pelo Mestre Laion, será o primeiro ano que a Swing da Batalha terá um Rei de bateria à frente dos ritmistas. Com essa inovação, a Azul e Branca de Niterói também optou por ousar na coroação, a céu aberto em pleno ensaio de rua.

“A ideia dessa coroação veio do Presidente Hugo e eu adorei. Gosto de inovar e ser coroado no meio de toda a comunidade e do público não tem preço. Tenho certeza de que será um momento especial e que ficará marcado no carnaval”, contou o rei.

Em 2022 a Sossego levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Visões Xamânicas”, do carnavalesco André Rodrigues. A agremiação encerra os desfiles da Série Ouro, na sexta-feira de carnaval.