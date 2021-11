Sossego abre temporada de ensaios na Amaral Peixoto

O Acadêmicos do Sossego dará início, no domingo (28) à temporada de ensaios de rua rumo ao carnaval de 2022. Os treinos acontecerão aos domingos, na Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, a partir das 17h. A agremiação se prepara para realizar seu maior carnaval na Marquês de Sapucaí em 2022.

“Os treinos na Amaral Peixoto são essenciais para o nosso planejamento. Já havíamos começado os ensaios de canto no Largo da Batalha e agora iremos com a escola completa para o Centro de Niterói. Dessa vez começaremos bem antes com o objetivo de fazer um desfile perfeito na Marquês de Sapucaí. A Sossego já fez história e essa história irá continuar”, revelou o Presidente Hugo Junior.

A concentração está marcada para às 17h. A agremiação tem como enredo “Visões Xamânicas”, do carnavalesco André Rodrigues. A azul e branco do Largo da Batalha encerra o primeiro dia de desfiles da Série Ouro, sexta-feira de carnaval.