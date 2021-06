Sorte no amor, azar na Justiça: Flordelis tem pedido de suspeição negado

A deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) sofreu mais um revés judicial, no processo em que é ré, acusada de ser a mandante da morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Foi rejeitada ação impetrada por sua defesa, que pedia suspeição da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, responsável pela ação. A recusa aconteceu no dia seguinte à parlamentar novo relacionamento amoroso.

Em longo despacho, publicado nessa terça-feira (29), Arce rejeita o pedido da defesa e sobre o tom ao rebater as alegações feitas pela defesa parlamentar. A magistrada também rechaçou outros pontos apresentados, como afirmação de que a defesa teria sido cerceada, além de uma suposta quebra de isonomia.

“Não assiste razão à Nobre defesa, posto que o processo ab initio transcorreu regularmente, sem a ocorrência de qualquer fato gerador de nulidade processual, ou prática de qualquer ato que traduza a parcialidade invocada. A instrução no presente feito transcorreu normalmente, tendo esta magistrada adotado todas as medidas cabíveis para assegurar a ordem durante as seis extensas audiências de instrução e julgamento iniciadas no período da manhã, em razão da sua extensão, e nas quais foram ouvidas aproximadamente 28 testemunhas”, afirma a juíza, na decisão.

Em relação á alegação de falta de isonomia, a defesa alega discordâncias em relação ao envio das alegações finais do processo, cujo prazo foi perdido pela parlamentar. Nearis dos Santos Carvalho Arce argumenta que que o relato dos advogados não procede, pois a decisão de não devolver o prazo, na verdade foi destinada ao advogado assistente de acusação, Ângelo Máximo.

“Busca a defesa também, sob o argumento de fundamentar a suspeição suscitada, aventar quebra de isonomia entre as partes, vindo argumentar quanto à perda do prazo pela ré Flordelis para apresentação de alegações finais, mesmo após já ter sido a questão devidamente apreciada nos autos. Porém, omite que a decisão desta magistrada no sentido de não devolver o prazo para tanto, na verdade, se deu primeiramente em relação ao Assistente de Acusação, que igualmente deixou escoar o prazo legal”, prosseguiu.

Apontada como a mandante da morte de Anderson do Carmo, a líder religiosa aguarda a data para ser submetida ao Tribunal do Júri e terá sua cassação votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Em 8 de junho, o Conselho de Ética aprovou, por 16 votos a 1, parecer do deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo, pela cassação do mandato. A reportagem tenta contato com a defesa de Flordelis.