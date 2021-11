Sophia Medina é campeã do QS em Saquarema

A irmã do surfista Gabriel Medina, Sophia Medina, de 16 anos venceu o título do QS de Saquarema neste domingo (21). Ela competiu a final com a peruana Daniella Rosas. Foi o primeiro título desse nível da surfista na carreira. A competição na Região dos Lagos vale para o calendário da WSL.

Na semifinal, Sophia já havia vencido a compatriota Larissa Santos. Na decisão, superou Daniella Rosas, com somatório de 14,27 contra 12,34, garantiu o título da competição.

“Fico feliz de ter ganhado, só tenho a agradecer a Deus. Foi divertido. Esse campeonato é um dos mais importantes do mundo hoje. Na América Latina, é o mais importante. Estou muito feliz de ter ganhado, sempre foi a minha meta. É uma grande etapa para uma carreira de surfista. Tem muito tempo que não venço um campeonato. Todo trabalho duro foi recompensado”, disse Sophia.

O torneio ainda vale como acesso regional ao Challenger Series, que serve como uma porta de entrada para o circuito mundial da World Surf League (WSL), considerada a elite do surfe mundial. Entre as mulheres, foram 32 participantes na categoria ROXY Pro QS 3000, além de 16 na categoria Pro Junior feminina e outras 16 no Longboard feminino.

Gabriel Medina registrou seu apoio nas redes sociais.

“Campeã!!!! Vitória de gente grande, Orgulho!!! Primeira vitoria no WQS, não tem como não lembrar de quando eu comecei! Te amo @sophiamedina ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆”, escreveu.