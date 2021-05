Somente as capitais receberão doses da vacina Pfizer

A vacina Pfizer terá 1,1 milhão de doses distribuídas a partir da segunda-feira (10). O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde que também orientou só aplicar as doses nas capitais. As doses fazem parte de um contrato que prevê, ao todo, 100 milhões de imunizantes. Cerca de 500 mil doses começaram a ser distribuídas na semana passada.

As doses distribuídas serão destinadas às pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

As doses, explicou o governo, estão armazenadas no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), a uma temperatura de -90°C a -60°C. Quando forem enviadas aos estados, serão transportadas a -20°C e, nas salas de vacinação, onde a refrigeração é de 2°C a 8°C, precisam ser aplicadas em até cinco dias.

“Em função disso, o Ministério da Saúde orienta que, neste momento, a vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas em unidades de saúde das 27 capitais brasileiras, de forma a evitar prejuízos na vacinação e garantir a aplicação da primeira e segunda doses com intervalo de 12 semanas entre uma e outra”, informou o ministério.