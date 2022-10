‘Som na faixa’ revela como nasceu o Spotify

História é baseada no livro chamado ‘Spotify Untold’

Prêmio Nobel, Volvo, PirateBay e Spotify. Essas são apenas algumas das criações que muitas pessoas não imaginam ter origem sueca. Inovação se tornou um símbolo da Suécia, com uma indústria de alta tecnologia que cresce a cada ano.

Baseada em uma história real, a Netflix lançou ‘Som na Faixa’, minissérie pautada na criação do serviço de música sueco conhecido mundialmente, o Spotify, que enfrentou gigantes como Apple.

O público pode acompanhar a história do aspirante a empresário Daniel Ek (Edvin Endre) e seus parceiros. A medida que a indústria musical busca combater a pirataria e manter suas finanças seguras, Ek apresenta uma solução excepcional para o problema, de forma legal e gratuita.

Daniel Ek

Isso fez que gravadoras renomadas como Universal Music Group e Sony Music assinassem com ele, e assim tornar possível o Spotify se firmar no EUA.

‘Som na Faixa’ conta com seus episódios dirigidos por Per-Olav Sørensen (Home for Christmas) e roteiro assinado por Christian Spurrier (Silk). O elenco é formado por Edvin Endre (Vikings) como Daniel Ek, Ulf Stenberg (Beartown) como Per Sundin, Gizem Erdogan (Caliphate) como Petra Hansson, Joel Lützow (Gåsmamman) como Andreas Ehn e Christian Hillborg (The Last Kingdom) como Martin Lorentzon.

Assista ao trailer:

A série é baseada no romance de Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud chamado ‘Spotify Untold’ ou também conhecido como Spotify Inifrån. Nele, o leitor pode ver como o Spotify enfrentou a Apple numa luta para adentrar no mercado norte-americano.