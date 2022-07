Solicitação de renovação da isenção do IPTU passa a ser simplificada e digital

Medida vale apenas para aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência (PCD), maiores de 60 anos e portadores do vírus HIV

Nesta quinta-feira (07), a Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) disponibilizou no Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/), a solicitação simplificada da renovação da isenção do IPTU.

O novo serviço será totalmente digital e estará disponível apenas para os contribuintes que se enquadram nas seguintes categorias: aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência (PCD), maiores de 60 anos e portadores do vírus HIV. Para as demais categorias, a solicitação da renovação segue o procedimento padrão.

“O que muda com o procedimento simplificado é a redução na quantidade de documentos exigidos e a solicitação da renovação da isenção passa a ser totalmente digital. A ideia é atender aos princípios da celeridade, eficiência e economicidade que norteiam a atuação da Secretaria da Fazenda. Dessa forma, seguimos ampliando o nosso atendimento por meio do Portal de Serviços da Prefeitura, oferecendo ao cidadão não só agilidade, mas também autonomia para resolver suas demandas com o órgão”, explicou a secretária de Fazenda, Marilia Ortiz.

Com esse novo serviço simplificado da renovação da isenção do IPTU, a Secretaria de Fazenda passa a ter 52 serviços disponíveis no portal. O serviço ficará disponível no menu ‘Fazenda, Impostos e Taxas’.

“O Portal de Serviços de Niterói oferece informações sobre quase 300 serviços da Prefeitura, sendo 33 deles agendados ou solicitados diretamente pelo site. Desde o lançamento, em abril de 2021, já tivemos mais de 540 mil visitas ao portal. Niterói está investindo na modernização da gestão, com a ampliação do número de serviços disponíveis para agendamento, além da criação de uma estratégia de Governo Digital e a implementação do processo eletrônico. Essas iniciativas visam garantir agilidade, eficiência e transparência aos processos da Prefeitura, assim como facilitar os serviços para a população”, enfatizou Ellen Benedetti, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, há requisitos legais para solicitação e/ou renovação da isenção do IPTU, como aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência (PCD), maiores de 60 anos e portadores do vírus HIV terão direito à isenção na renovação desde que atendam, cumulativamente, os requisitos exigidos no art. 6º, inciso VII, e parágrafos da Lei nº 2.597/2008: “Possuir renda mensal familiar total inferior a três salários mínimos; ser titular de um único imóvel utilizado para sua residência e este imóvel deve possuir o valor venal inferior ao índice de referência IS, que atualmente está na ordem de R$ 247.725,84 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)”.

A solicitação simplificada de isenção do IPTU está amparada na Resolução 65/SMF/2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 4 de abril deste ano.