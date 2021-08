Soldados da ‘Tropa do Rato’ são presos no Fonseca

Dois acusados de tráfico de drogas foram preses em flagrante, na tarde desta terça-feira (3), nas adjacências da Comunidade da Vila Ipiranga, no bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói. A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói).

De acordo com os militares, uma equipe do batalhão, que realizava patrulhamento pela região, desconfiou da dupla, que passava por uma das vielas do local. Os agentes montaram um cerco tático e conseguiram fazer a abordagem aos suspeitos.

A dupla foi revistada e, com eles, encontrada uma pistola, um aparelho de rádio transmissor além de drogas, que ainda serão contabilizadas. Os dois acusados, que ainda não foram identificados, acabaram presos em flagrante e todo o material encontrado com eles apreendido.

Chamou atenção, na pistola apreendida, as palavras “Tropa do Rato”. Vale lembrar que um criminoso com este mesmo apelido era chefe da organização criminosa que atua na comunidade. No entanto, o traficante acabou morrendo, durante confronto com PMs, no ano de 2019. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).

Ocupação

Comunidades do Fonseca têm sido alvo de ações constantes da Polícia Militar. Desde maio, policiais militares do 12º BPM realizam ação de ocupação na região do Santo Cristo, comunidade vizinha á Vila Ipiranga. A inici9ativa foi tomada com o objetivo de coibir disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo controle do tráfico na localidade.