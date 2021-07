‘Soldado do CV’ é baleado durante confronto com a polícia em Niterói

Confronto armado entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito baleado, nessa quinta-feira (8), na Comunidade do Sítio de Ferro, bairro do Badu, Região de Pendotiba, em Niterói. Segundo os militares, o ferido ainda não foi identificado mas há indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla o tráfico naquela região.

O 12º BPM (Niterói) afirma que um Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, quando viu três homens em uma área considerada de atuação do tráfico de drogas. Os agentes afirmam terem descido da viatura para fazer a abordagem, quando teria sido surpreendido por tidos, disparados pelos homens.

Os policiais revidaram e a troca de tiros começou. Durante o confronto, um dos membros do bando acabou baleado. Os militares o socorreram à Policlínica do Largo da Batalha, sendo levado, em seguida, ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. O estado de saúde do acusado não foi divulgado. Segundo a PM, ele está preso e custodiado na unidade do saúde.

Ainda de acordo com o batalhão, o suspeito baleado estava com uma arma e drogas. Segundo contabilidade feita pelos agentes, havia uma pistola com numeração raspada, 22 invólucros de cocaína, um rádio transmissor com base, um celular e R$ 14 em espécie. Todo o material foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes.