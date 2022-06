Sol, nuvens e temperatura fria marcam segunda-feira

Após o final de semana de muito frio e chuva, a segunda-feira (13) promete ser de sol mas com a temperatura fria, com mínima de 14ºC e máxima de 20ºC. O céu ficará com bastante nuvens e a noite pode chuviscar.

Para terça-feira (14) a temperatura ficará entre 17ºC e 19ºC sendo o dia ensolarado mas com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde.

De acordo com o ClimaTempo uma nova frente fria avançou sobre o Sul do Brasil na última sexta-feira, 10 de junho, trazendo uma forte massa de ar polar que derrubou as temperaturas em várias regiões, inclusive no Sudeste.