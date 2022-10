Sol na semana de feriado

No meio de frio e calor das últimas semanas, a chuva deve dar uma trégua. Apesar desta segunda-feira (10) ter previsão de chuvas isoladas, o resto dos dias deve ser de sol.

De acordo com Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, ventos úmidos do oceano vão manter o predomínio de céu nublado na cidade nesta segunda-feira. As temperaturas devem variar entre 21 °C e 25 °C.

De terça-feira (11) à sexta-feira (14), segundo o portal Climatempo, os dias vão ser de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 28 °C.