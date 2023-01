Sol forte e trânsito intenso na ida à praia, em Niterói

O sol forte neste domingo na cidade de Niterói, levou grande parte dos niteroienses e moradores de cidades vizinhas às praias. O trânsito com grande fluxo de veículos faz com que engarrafamentos sejam registrados pela cidade.

De acordo com aplicativos de transporte, por volta de 9h50 deste domingo, o motorista que saia de Icaraí por exemplo, em direção à Praia de Piratininga, levava 40min.

Itaipu

As câmeras de monitoramento da Nittrans registram movimentação intensa em Itaipu e em Icaraí com a Rua Mariz e Barros. Quem saia de Icaraí em direção à Itaipu, onde a praia registra um grande número de pessoas neste domingo, levava aproximadamente 55 minutos de deslocamento.



Praia de Icaraí com a Rua Mariz e Barros

No Trevo de Camboinhas, um engarrafamento complica o trânsito para quem quer curtir a Praia do bairro.