Sol, chuva e calor esta semana em Niterói

O forte calor continua dando as cartas essa semana em Niterói. No entanto, teremos torós de verão que podem dar algum refresco.

Nesta terça-feira (8), o tempo fica aberto o dia inteiro, com temperaturas elevadas e muito sol. A temperatura máxima chega a 36º C e a mínima em 24º C. Segundo a Defesa Civil de Niterói, os ventos estarão fracos a moderados.

Já quarta-feira (9), há 90% de chances de pancadas de chuva a tarde e a noite. De manhã o tempo vai se manter ensolarado e com algumas nuvens com máxima de 32º C e mínima de 23º C.

Na quinta-feira (10) mais sol o dia inteiro, com muito calor, temperatura chegando a 33º C e a mínima em 24º C. Já na sexta-feira (11), a probabilidade chover é alta. Pela manhã o sol aparece entre nuvens e à tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura máxima deve chegar a 34º C e a mínima em 24º C.