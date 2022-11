Sociólogo fala sobre o momento eleitoral do país

Lançado a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade nas eleições deste ano, André Salvador é professor universitário, publicitário, ativista social, dramaturgo e ator com participações em diversas novelas nas redes Globo e Record, além de porta-voz (presidente) municipal em Niterói do partido que o projetou para o cenário político em março de 2022. O partido nasceu sobre a égide de uma frase da fundadora e presidente de honra Marina Silva. “Nem à direita, nem à esquerda, seremos um partido à frente”, todavia, as pessoas que ali estavam à época, não tinham a visão daquilo que ela (Marina) afirmou naquele momento.

“Na verdade, a Rede Sustentabilidade versa sobre um movimento muito maior do que um simples partido ‘verde’, que se propõe a cuidar das causas ambientais, a Rede indica o caminho por meio do desenvolvimento econômico e social sustentável, capaz de dialogar com todas as forças, ainda que diametralmente opostas, com o intuito único de promover o processo desta nova mentalidade”, ratificou Salvador.

Apesar de militante desde a juventude, poucas experiências o agradaram. O que o fez se manter na política foi a luta insistente por democracia e dias melhores, por isso a escolha por um partido que tivesse mais do que ideologias, que tivesse um propósito claro e uma história limpa. Um partido que, segundo ele, sempre esteve à frente de seu tempo pela seriedade nos assuntos de interesse da sociedade.

Com a expertise de quem chegou muito antes dos ‘caras pintadas’, ainda nas “Diretas Já” (movimento político popular que teve como finalidade a retomada das eleições presidenciais no Brasil), André esteve ao lado de antigos companheiros como Lindbergh Farias, atualmente deputado federal eleito. Salvador acredita que hoje, passados tantos anos, há muito que se debater sobre a realidade político-partidária e que está na hora da construção de um novo modelo de debate político e social.

“Essa direita que se fala tanto hoje, na verdade não existe e nem nunca existiu, eles se apegam a um discurso meramente publicitário. Falo isso com embasamento, trabalho há 31 anos em campanhas políticas em todos os níveis, desde a mais basilar, nas lideranças estudantis até me formar na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-RJ) e me tornar o que vocês gostam de chamar de “marqueteiro”, que aliás, é uma maneira jocosa de nominar os profissionais de marketing. Participei de grandes campanhas em nível nacional, mas a maioria das vezes, os clientes não gostam que façamos menção dos nossos trabalhos, talvez por acreditarem que seria importante para suas imagens a manutenção do “faça você mesmo”, diz Salvador.

Fazendo um balanço entre os principais partidos no cenário político no passado, André Salvador fez questão de dizer sobre a importância da esquerda em todo o movimento.

“A esquerda teve seu tempo, foi necessária, combateu a ditadura e fez a redemocratização, perdeu e ganhou processos eleitorais, entretanto, ficar repetindo esse mesmo discurso, não dá mais. A esquerda precisa caminhar mais para o Centro, uma postura de centro-esquerda, mas consistente e afável ao debate com outras ideologias, se quiser governar. Uma esquerda capaz de compor com as diferenças e não ser aquela velha força conhecida de oposição acéfala, descerebrada e despropositada com a sociedade, o “Sou contra porque sou”, lembrou.

Sobre a polarização entre direita e esquerda que vem acontecendo no Brasil, Salvador faz questão de destacar.

“O que a gente está vendo agora, afirmo e afirmei na carta enviada à Rede Sustentabilidade, não é um movimento de direita e sim um antipetismo que procura espaço e poder. E nessa procura insana, eles tinham que se apegar a alguma coisa, já que jamais a direita conseguiria o espaço que tem hoje se não fosse a falência moral da própria esquerda fragmentada e envergonhada pelos seus próprios atos. Precisamos deixar de ter medo de falar sobre nossos erros, precisamos passar a navalha na própria carne se quisermos mudar e vencer”.

Sobre as técnicas usadas por partidos durante a última campanha eleitoral ou em discursos para apoiadores, André Salvador vê semelhança entre o discurso da extrema-direita com o de ditadores no mundo.

“Com boa vontade dá para entender, pois basta ler Mein Kampf de 1925, escrito por Adolf Hitler, que vão compreender o que estou falando. Eu me solidarizo a Ciro Gomes que disse que ‘não acha que eles sejam fascistas, mas as técnicas de comunicação são absolutamente ligadas ao nazi-fascismo’. Qualquer um que tenha estudado jornalismo nas salas de aula ouviu falar de Walter Benjamin, Theodor Adorno, Marshall McLuhan e esses elementos que saíram do pós-guerra. Mein Kampf foi escrito antes disso e lá estava, naquelas páginas, o que ele faria com a propaganda”, avaliou.

Sobre o futuro, acredita que há sim, uma luz no fim do túnel.

“Precisamos conter definitivamente essa espiral de violência política que assola a sociedade brasileira, unir o país por meio de ideias e ideais nacionalistas sim, mas nunca extremistas, abrir diálogo com todas as forças democráticas, seja da situação, da oposição, da esquerda, da direita ou do centro. Recuperar o bom senso e trazer a centralidade necessária para a reconstrução de uma nação plural, diversa e que respeite as diferenças”, finalizou.