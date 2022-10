‘Sociedade brasileira está dividida’, diz presidente do Congresso

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez um pronunciamento, na noite deste domingo (30), após a divulgação do resultado do segundo turno das eleições. Pacheco afirmou esperar que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa fazer um governo para aqueles que votaram nele e também para os que não votaram, em meio a uma sociedade dividida.

“O que fica ao final do encerramento desse ciclo de eleições é um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas ao mesmo tempo uma divisao da sociedade brasileira. O papel dos novos mandatários é, seguramente, o de buscar reunificar o Brasil e encontrar as soluções reclamadas pela sociedade brasileira”, disse.

“Que Lula possa governar para todos. Aqueles que votaram nele e os que não votaram. Ele encontrará, no Congresso Nacional, uma casa pronta para que os projetos sejam apresentados, sempre com independência o o espírito de colaboração, que tivemos inclusive com o atual governo. A expectativa é que possamos entrar num ciclo de mais união, respeito e responsabilidade”, complementou.

Pacheco também fez uma saudação a todos os candidatos que participaram do primeiro e segundo turno das eleições. Por fim, o senador destacou a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

“Saúdo todos os candidatos que disputaram as eleições no primeiro e segundo turno. As urnas eletrônicas deram o resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. As contestações acabaram sendo uma situação superada em função desse trabalho na afirmação da confiabilidade da Justiça Eleitoral”, concluiu.