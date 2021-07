Sobrevivente do acidente da Alameda permanece internado em estado grave no Azevedo Lima

Permanece internado em estado grave José Gilson Mendonça, de 75 anos, um dos sobreviventes do grave acidente na Alameda São Boaventura, no Fonseca, que vitimou 17 pessoas na noite do último dia 6. A idosa Sandra Gomes Gouveia Corrêa, de 70 anos, morreu e outras 15 pessoas tiveram atendimento médico e foram liberados em dois hospitais em Niterói e São Gonçalo.

O idoso internado está entubado no CTI do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) com traumatismo craniano, e foi a única vítima do acidente que precisou ser hospitalizado. Outras 14 pessoas deram entrada no Heal, onde 12 receberam alta e a idosa morreu; e três vítimas foram atendidas e também liberadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Sobre a idosa Sandra, que não resistiu aos ferimentos, não foram divulgados o local e horário do sepultamento. Sandra estava em um dos veículos do acidente, o Ford Ka.

Os veículos envolvidos no acidente já foram periciados pela Polícia Civil. Além disso, o motorista do caminhão-guindaste, Daniel Roberto Gadelha e Silva, já prestou depoimento na 78ª DP (Fonseca), delegacia que investiga o caso. O registro foi de homicídio culposo por colisão de veículo e lesão corporal culposa por colisão de veículo. A investigação aguarda o laudo da perícia.

O acidente aconteceu na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na altura do Heal na pista sentido Centro de Niterói. Ao todo a tragédia envolveu um caminhão guindaste, dois ônibus e três carros. De acordo com uma agente da Polícia Civil, o condutor do caminhão evitou um “strike” para evitar uma batida em série. A ação contou com atendimento do Corpo de Bombeiros de Niterói e São Gonçalo.

O caminhão guindaste da empresa Grupo Geize Transportes bateu em um ônibus da Viação Fagundes que fazia a linha 549D (Santa Izabel x Niterói), e que atingiu um outro coletivo da mesma empresa que fazia a linha 431-M (Niterói X Monjolos). A batida também atingiu três carros: Renault Sandero branco (placa PZH 1754 da cidade de Niterói), Ford Ka branco (placa LTO9E31 da cidade do Rio de Janeiro) e um Mitsubishi Outlander.

Tiveram atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima e foram liberados:

Rosângela Rosa dos Santos

Márcia Regina Silva Soares

Joseph Silva da Costa

Francisco Cacho de Mendonça

Maria Luiza Santos Vargas

Katia Fernandes de Araújo

Wilciney Leite de Souza

Joyce de Carvalho

Gerusa Cristina Cruz Caramalho

Ana Lídia Acasio de Menezes

Willian da Silva

Já no Hospital Estadual Alberto Torres foram atendidos e liberados:

Edielene C. Souza

Margareth Ribeiro

Eliana Vargas