Sobe para seis o número de mortos no temporal

Até o momento as últimas vítimas foram: Gisele Martins Bezerra, de 22 anos, que morava no Morro da Coruja, em Vila Lage, São Gonçalo e morreu após um desabamento e um homem que estava na garupa de um mototaxista no Barreto, em Niterói, e que foi arrastado para um valão na Rua Comendador Assad Abdalla. (veja o vídeo).

Ainda em Niterói, Karla Gabriele Prado do Santos, de 31 anos, morreu após descer do ônibus e sofrer uma descarga elétrica no bairro do Ingá, na Zona Sul.

Na cidade do Rio, uma criança de apenas dois anos, identificada como Ayla Sophia, morreu quando estava em casa com a mãe e foi atingida por um deslizamento de encosta, no Morro da Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. No Catete, na Zona Sul, a vítima foi um senhor de 82 anos.

O sexto óbito foi confirmado em Saquarema, na Região dos Lagos. Aroldo Alves Júnior, de 26 anos, morreu após ser atingido por uma raio quando estava trabalhando em uma laje.