Sobe para cinco número de óbitos por coronavírus em Niterói, aponta SES

Subiu para cinco o número de óbitos pelo novo coronavírus em Niterói, segundo boletim de hoje (9) da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Na comparação com o levantamento de quarta-feira (8), o município registrou duas novas mortes. Os óbitos confirmados são de dois homens, um de 89 anos e outro de 81. A Prefeitura já havia confirmado a morte de um homem de Icaraí, de 69 anos, que era diabético, uma mulher de 65 anos de Camboinhas e outra de 39 anos de São Lourenço, ambas eram obesas.

No início da noite, o prefeito Rodrigo Neves (PDT), que tem atualizados os números, deve confirmar a informação. Segundo boletim da SES, até esta quinta-feira (09), há 2.216 casos confirmados e 122 óbitos por coronavírus (Covid-19) no Estado do Rio. Há ainda 98 óbitos em investigação.

A SES confirmou nesta quinta-feira mais dezesseis óbitos por coronavírus no estado, totalizando 122. As vítimas são: um homem de 65 anos; de Macaé; uma mulher de 39 anos; de Niterói, dois Homens, um de 89 anos e outro de 81 ambos também de Niterói, cinco homens nas idades de 56, 71, 81, 82, 86, e quatro mulheres nas idades 69, 71, 72, todos do Rio de Janeiro; uma mulher de 67 anos; de São João de Meriti e dois homens nas idades de 62 e 76 anos de Volta Redonda.