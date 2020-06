Sobe para 31 o número de agentes de Segurança assassinados esse ano no Rio

O Portal dos Procurados divulgou, no domingo, (21), um cartaz para quem possa ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que ajudar a prender os assassinos do sargento do Corpo de Bombeiros do Rio, Jorge Alex Niedzielski Rosa, de 39 anos, e de seu irmão Gustavo Marlon. Eles foram mortos a tiros, no último sábado (20), na Rua Barão de Sulasse, em Edson Passos, Mesquita. As vítimas estavam participando de um churrasco, quando criminosos bandidos armados passaram pelo local numa motocicleta efetuado vários tiros contra as pessoas que participavam no evento.

Jorge Alex e Gustavo foram baleados, socorridos na UPA do bairro, mas não resistiram aos ferimentos. Com a morte de Jorge Alex, a estatística sobre assassinatos de agentes de Segurança no estado subiu para 31 o número de vítimas, sendo 23 da Policia Militar, 1 agente federal, 2 do Corpo de Bombeiros, 2 da Policia Civil, 2 da Marinha, e 1 agente penitenciário.

informação pode ser fornecida através dos seguinte canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou https://twitter.com/PProcurados, ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia. Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para a DHBF, que investiga a ocorrência.