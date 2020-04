Sobe para 20 o número de agentes de segurança assassinados no Estado

Subiu pra 20 o número de agentes de Segurança Pública assassinados este ano no Estado. Foi sepultado na tarde de ontem no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Sulacap, a mais recente vítima, o cabo PM Fernando Aguiar de Melo, de 36 anos, lotado no 41º BPM (Irajá). Segundo levantamento, 15 policiais militares, um agente federal, um militar do Corpo de Bombeiros, dois da Marinha, e um agente penitenciário estão entre as vítimas.

Na tarde de quarta-feira (8) militar passava de carro pela Rua Copacabana, bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, quando seu veículo teve a passagem bloqueada por ocupantes armados , que estavam em outro veículo. Um criminoso desembarcou, se aproximou e disparou vários tiros contra Fernando. O cabo ainda chegou a ser socorrido por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) e levado para o Hospital Moacyr do Carmo, onde faleceu.

Fernando estava na corporação desde 2011 e deixou mulher e dois filhos. Oferecendo recompensa de R$ 5 mil, o Portal Procurados divulgou cartaz solicitando informações que possam ajudar a polícia a identificar e prender os assassinos do militar. O homicídio passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A versão de crime de latrocínio, assalto seguido de morte, foi descartada pelos investigadores, pois o veículo do militar, modelo Nissan, não foi levado pelos criminosos. Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua onde ocorreu o crime estão sendo analisadas pra identificar os assassinos.