Sobe para 14 o número de óbitos por coronavírus em Niterói

O número mortos por coronavírus no município de Niterói subiu para 14 nesta sexta-feira (17). No início da semana, eram oito mortes, segundo divulgou a Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro. Na quinta (16), eram 11 mortes confirmadas.

Em São Gonçalo, de acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, o município registrou, até as 18h desta sexta-feira (17), 128 casos confirmados pelo novo Coronavírus (Covid-19). Os bairros que concentram maior incidência são Porto Novo, Porto Velho, Colubandê e Trindade. Ao todo, São Gonçalo contabiliza 2078 casos suspeitos e outros 304 já descartados. O município também registra sete óbitos em decorrência do Covid-19:

Mulher, 37 anos, Porto Novo; Homem, 77 anos, Santa Isabel; Homem, 60 anos, Porto Novo; Mulher, 58 anos, bairro Coelho; Homem, 62 anos, bairro Santa Isabel; Mulher, 74 anos, bairro Colubandê e uma mulher, 83 anos, bairro Amendoeira.

O boletim atualizado confirmou 4.349 casos confirmados e 341 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado. Há ainda 150 óbitos em investigação. Mais 40 óbitos por coronavírus foram registrados nas últimas 24h no estado. As 341 vítimas foram registradas nos seguintes municípios: Rio de Janeiro – 219; Duque de Caxias – 23; Niterói – 14; Nova Iguaçu – 12; Petrópolis – 6; São Gonçalo – 7; Volta Redonda – 6; São João de Meriti – 5; Belford Roxo – 4; Itaboraí – 4; Macaé – 4; Maricá – 4; Magé – 3; Rio das Ostras – 3; Tanguá – 3; Barra do Piraí – 2; Iguaba Grande – 2; Itaguaí – 2; Mangaratiba – 2; Rio Bonito – 2; Araruama – 1; Arraial do Cabo – 1; Barra Mansa – 1; Bom Jesus de Itabapoana – 1; Cachoeira de Macacu – 1; Japeri – 1; Mesquita – 1; Miguel Pereira – 1; Nova Friburgo – 1; Queimados – 1; Resende – 1; São Francisco de Itabapoana – 1; São Pedro da Aldeia – 1; Sapucaia – 1 e Teresópolis – 1.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 2.946; Niterói – 185; Nova Iguaçu – 159; Volta Redonda – 147; Duque de Caxias – 141; São Gonçalo – 100; São João de Meriti – 76; Petrópolis – 67; Belford Roxo – 58; Mesquita – 53; Maricá – 35; Itaboraí – 33; Magé – 33; Nova Friburgo – 26; Nilópolis – 25; Macaé – 21; Queimados – 16; Teresópolis –16; Barra Mansa – 13; Rio das Ostras – 13; Araruama – 11; Barra do Piraí – 11; São Pedro da Aldeia – 11; Angra dos Reis – 8; Cabo Frio – 8; Paracambi – 8; Itaguaí – 7; Resende – 7; Rio Bonito – 7; Campos dos Goytacazes – 6; Casimiro de Abreu – 6; Iguaba Grande – 6; Bom Jesus de Itabapoana – 5; Japeri – 5; Mangaratiba – 5; Miguel Pereira – 5; Tanguá – 5; Três Rios – 5; Paraty – 4;

Seropédica – 4; Arraial do Cabo – 3; Cachoeiras de Macacu – 3; Guapimirim – 3;

Itaperuna – 3; Paraíba do Sul – 3; Quissamã – 3; São Fidélis – 3; Sapucaia – 3;

Bom Jardim – 2; Paty do Alferes – 2; Piraí – 2; Porto Real – 2; Quatis – 2; São Francisco de Itabapoana – 2; Saquarema – 2; Valença – 2; Areal – 1; Armação de Búzios – 1; Cantagalo – 1; Carapebus – 1; Itatiaia – 1; Mendes – 1; Porciúncula – 1; Rio das Flores – 1; São João da Barra – 1; Silva Jardim – 1; Sumidouro – 1 e município de residência em investigação – 1.