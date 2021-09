Sob pressão, Vasco enfrenta o Avaí fora de casa

O Vasco vê a pressão aumentar na Série B e está cada vez mais distante do G-4. A diferença agora aumentou para seis pontos. Nesse contexto, o cruzmaltino enfrenta um rival direto na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Nesta segunda-feira (6), às 20h, o Gigante da Colina enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada, em jogo válido pela 23ª rodada do campeonato.

Na nona colocação da Série B, com 32 pontos, o Vasco sabe que precisa melhorar seu desempenho no campeonato. O clube catarinense está no oitavo lugar, com 34 pontos, e busca a recuperação. O time catarinense vem de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate).

Além da pressão, o Vasco também lida com o pouco tempo de preparação para a partida. O Gigante da Colina empatou com Brasil de Pelotas, em São Januário, na última sexta-feira (3). O técnico Lisca não teve muito tempo para preparar a equipe e precisa ajustar o time mais na base do diálogo. O comandante alerta que não há mais espaço para falhas.

“Os erros individuais são difíceis para o treinador resolver. Talvez mudando o time, mudando situações. Mas nós não podemos mais errar. Não adianta errar e pedir desculpas, dizer ‘eu errei’. ‘Desculpa, errei de novo’. Não podemos mais entregar gols como vem acontecendo. Mas nenhum erro é de propósito, nenhum jogador entra ali para errar. Os erros acontecem durante a partida”, declarou Lisca, após o empate com Brasil de Pelotas.