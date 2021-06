Sob forte emoção, vítima de facada no Plaza é enterrada em Niterói

Saudades, tristeza e indignação. Estes foram os sentimentos que marcaram o sepultamento da jovem Vitorya Melissa Mota, de 22 anos, nesta quinta-feira (03), no Cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói. Ela foi sofreu uma facada dada por um colega de curso que não aceitava o fato dela não querer namorá-lo. O crime aconteceu na quarta (2), na praça de alimentação do Plaza Shopping, no Centro.

Ela era estudante de enfermagem e trabalhava em uma cafeteria que se localizava dentro do shopping. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime, Matheus dos Santos da Silva, confessou ter comprado a faca minutos antes do acontecido no próprio Plaza. Toda a ação foi flagrada por câmeras do circuito interno do shopping. Ainda segundo a corporação, o caso está sendo tratado como feminicídio, já que o assassino dizia sentir um amor que não era correspondido pela vítima.

Colegas e clientes do local onde ela trabalhava fizeram uma série de postagens e stories nas redes sociais homenageando Vitorya, A família da jovem não autorizou a entrada da imprensa ao velório.