Sob emoção e chuva, vendedor morto por PM é sepultado

Foi sepultado, na tarde desta terça-feira (15), o corpo do vendedor de doces Hyago Macedo, de 21 anos, morto na segunda-feira (14), em frente à Estação das Barcas, no Centro de Niterói. A cerimônia aconteceu no Cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte da cidade.

O corpo foi velado por aproximadamente uma hora. Muito emocionados, familiares cantaram músicas religiosas e pediram por justiça durante o cortejo fúnebre. Primo de Hyago, Jonathan Cesar resumiu o sentimento de toda sua família.

“Ele tinha uma meta de fazer R$ 100 por dia vendendo doces. Ele vendia um pacote de bala por R$ 2 e três por R$ 5. A bala que ele vendia valia isso. E a vida do Hyago, vale quanto?”, questionou Jonathan.

Corpo foi sepultado no Cemitério do Maruí – Fotos: Vítor d’Avila

Após o funeral, está prevista uma manifestação em frente à Estação das Barcas, na Praça Arariboia, onde aconteceu o crime. Na segunda-feira (14), após o homicídio, houve tumulto. Guardas municipais chegaram a usar spray de pimenta, que atingiu duas crianças.

O padrinho da filha de Hyago, Esdras Souza, falou que estava no final de semana com a vítima planejando a festa de aniversário da criança.

“Hyago era um menino muito apaixonado pela filha, estávamos trabalhando para fazer o aniversário dela. No sábado nos encontramos para decidir as coisas da festa. A minha revolta maior é que ele estava com uma caixa de bala na mão, e cara simplesmente atirou. Ninguém deu socorro, ele ficou agonizando muito tempo no chão. A vida de uma cara jovem amigo, apaixonado pela filha, que foi ceifado pelo preconceito”, afirmou Esdras.