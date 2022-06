Sob aplausos de empresários, Ciro Gomes diz que Pedro Guimarães é ‘bandido’ e tem que ir para a cadeia

Falando no evento da CNI com presidenciáveis na manhã desta quarta, Ciro Gomes foi informado sobre a troca do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual, pela secretária do Ministério da Economia Daniella Marques.

Ciro disse que “uma autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido. Tinha que ser demitido e responder pela cadeia. Já que você [mestre de cerimônias do evento] deu o aparte, eu vou ser Ciro Gomes aqui nessa hora de novo”, declarou o pré-candidato do PDT ao Planalto.

A plateia com centenas de representantes da indústria aplaudiu a intervenção.