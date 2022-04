Só entra na Sapucaí quem tiver passaporte de vacina

Foto: Erika Januza, Viradouro

O secretário Municipal de Saúde do Rio, Rodrigo Prado, reafirmou que vai ser obrigatório o comprovante da terceira dose de vacina contra covid-19 para quem ingressar no Sambódromo durante os desfiles de Carnaval entre os dias 20 e 24 de abril e no sábado das campeãs (30).

“Todo mundo acima de 18 anos tem que apresentar o comprovante vacinal para desfilar, para trabalhar ou para assistir o desfile no Sambódromo. Se você ainda não se vacinou, ainda dá tempo, tome sua dose de reforço para assistir o maior espetáculo da Terra”, disse o secretário municipal de Saúde. Ele foi a Sapucaí nesta segunda-feira (18) onde apresentou o esquema especial de atendimento médico de emergência que funcionará em sete postos montados na avenida.

O Instituto de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) vai fiscalizar a cobrança do passaporte vacinal e também a alimentação e os postos de Saúde da Sapucaí e de seu entorno, além do Terreirão do Samba. O Instituto manterá uma base operacional permanente no Setor 11 do sambódromo, disponível também para atendimento a operadores e fornecedores.

Prado disse que não teme um repique de covid-19 após o Carnaval e afirmou que o cenário epidemiológico está muito favorável. “Nós temos um cenário epidemiológico muito favorável, um dos melhores da pandemia. Temos baixo índice de positividade nos testes, poucas pessoas internadas. Acreditamos que o Carnaval vai ser um sucesso. Vamos monitorar para ver como (o cenário) vai se comportar”, disse.