Skatistas lutam por permanência de pista no Piscinão

Cerca de 25 skatistas vão deixar as manobras de lado e colocar os skates embaixo do braço para participarem da audiência pública na próxima quarta-feira (30), às 14h, no Plenário Joaquim Lavoura, no Zé Garoto, em São Gonçalo.

Em audiência pública, os skatistas vão lutar para manter a pista, local sagrado para eles

Na pauta, a elaboração do projeto executivo de obras do Parque Urbano, que será erguido no bairro Boa Vista, local hoje frequentado por usuários de drogas, instrutores que realizam treinos de auto-escolas, pessoas comuns que realizam caminhada e corrida e um imenso vazio abandonado do que sobrou do Piscinão de São Gonçalo, desativado desde 2014.

Orçado em R$ 41 milhões, o projeto vai atender uma das carências do município que é a insuficiência de áreas de lazer. O complexo vai contar com áreas poliesportivas, academias para jovens e idosos, parque infantil, skate park, cascata, praça de eventos, anfiteatro e espaço para atividades esportivas, culturais e de recreação. Além de concha acústica, academia ao ar livre, parquinho, mirante, quadra e pista de atletismo.

No entanto, isso não é o suficiente para garantir que a pista de skate, construída com mão de obra dos skatistas em 2020 em plena pandemia e há dois anos vem sendo point para praticantes e adeptos da modalidade esportiva, seja mantida.

Composto por 25 praticantes batizado pelo nome Jiboia – nome dado à época quando próximo ao local onde existe a pista de skate apareceu uma cobra -, o professor Luciano Hermes da Silva, de 45 anos e skatista desde 1989, revela que espera que os idealizadores do projeto do novo parque preservem o espaço e respeitem o sentimento que cada um tem pelo lugar, considerado por todos como sagrado. Veja as manobras em vídeo abaixo.

“Na construção do Parque Urbano está previsto, no projeto original, que uma pista de skate será construída, não exatamente onde funciona a nossa pista, mas em um outro espaço aqui no Piscinão. O que a gente quer é a preservação do espaço não só para a prática do skate, mas também que o local seja preservado como um marco da cultura urbana, que vai além do esporte que amamos. E que cultura é essa? A do it yourself (faça você mesmo), que transforma lugares inóspitos em ambientes praticáveis”, revelou o professor.

Contudo, Hermes da Silva não se opõe a construção do novo parque, mas pede uma atenção especial para os skatistas que transformaram as ruínas do Piscinão de São Gonçalo em um lugar habitável.

“A cultura transforma lugares de interesse de um grupo de pessoas, e no nosso caso, uma reunião de skatistas. Nesse espaço convergiram várias manifestações culturais, além da prática do skate. Até atividades de educação ambiental chegamos a promover, só não seguimos adiante por falta de pernas e braços para isso. A gente pretende ser ouvido a respeito desse lugar e entendemos que o espaço seja uma readequação dessa pista como um memorial da cultura urbana na cidade”, explicou.

O engenheiro civil Eduardo foi quem doou as rampas para o grupo Jiboia (Fotos: Divulgação)

Outro que não é contra a construção do Parque Urbano é o engenheiro civil Eduardo Amaro Oliveira Bairrinhos, 37 anos, morador do Riachuelo, Zona Norte do Rio, que doou três rampinhas pré-moldadas, um slappy e um banco de concreto para o Jiboia com o intuito de reaproximar os skatistas.

“A galera do skate sempre fez movimento em prol da construção de rampas para a prática do esporte. Eu sou mais um que ama o skate e faço voluntariamente as rampas e doo. A diferença é que elas eram feitas em madeira, que com o tempo e exposta às variações climáticas, elas iam ficando ruim para a realização das manobras. Construí algumas que foram doadas para o Jiboia, e lembro que foi em uma época difícil para todos nós, já que era pandemia e o isolamento social colaborou e muito para que esse material pudesse chegar aqui no nosso Clube Campestre, como é chamado o espaço por nós”, disse esboçando um leve sorriso ao lembrar que kombis foram alugadas para transportarem todas as rampas.

Igor, campeão estadual de paraskate, já assistiu até a um documentário sobre o Jiboia

Morador de São Francisco, em Niterói, Igor Faria Braga Pereira, de 38 anos, é campeão estadual paraskate (modalidade adaptada para pessoas portadoras de deficiência) na categoria street e tem orgulho de fazer parte do grupo que ele, assim como muitos, considera uma verdadeira família.

“Eu conheci o pessoal do Jiboia há uns cinco meses e este lugar aqui, é uma reunião de família. Além disso, o local é considerado por nós, skatistas, um santuário, devido à tranquilidade que se tem para praticar o esporte, coisa que não se vê em outros lugares. A sensação de praticar skate aqui em São Gonçalo é a mesma em se praticar skate no interior. Mas o mais legal disso tudo foi a construção desse lugar e das próprias rampas, desenvolvidas por um irmão dessa vasta família”, contou revelando que ouviu pela primeira vez o nome Jiboia no documentário produzido pelo Canal Off exibido em 2021 em um evento no Skate Total Urbe, realizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no mesmo ano.

A TRIBUNA entrou em contato com Lecinho Breda (MDB), presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, que vai presidir a audiência, que se manifestou positivamente sobre o empreendimento.

“Nosso município está tendo tudo o que realmente merece. Esse parque promete trazer inúmeros benefícios para todos nós e sei que ele vai cumprir muito bem essa promessa. É um grande projeto para o lazer. Vai aproveitar um lugar que hoje está largado. Teremos espaço para o Esporte, a Cultura e as crianças. Isso demonstra ainda mais o cuidado que São Gonçalo está recebendo. Então fico muito feliz de receber aqui na Câmara, aqueles que pensaram e estão atuando para a boa entrega do plano”, comentou o presidente do Poder Legislativo gonçalense.

Sobre a reivindicação do grupo Jiboia, o parlamentar disse que”acho de extrema importância o skate, não só para o Brasil, mas para o mundo. Acho que dá muita oportunidade aos jovens de poderem sair das ruas, já que o skate, hoje é uma modalidade esportiva conhecida. Dessa forma, o governo vai ouvir esses skatistas e provavelmente vai acatar esse pedido. A gente está muito feliz com a construção desse Parque Urbano aqui em São Gonçalo e a gente vai ficar muito feliz se a questão dos skatistas for incluído na pauta, pois hoje temos a Rayssa Leal, campeã mundial de skate, que é um exemplo da relevância do esporte no cenário esportivo”.