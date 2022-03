Skatista niteroiense é campeã da Liga Pro Skate, em Portugal

A skatista brasileira Virginia Fortes Águas começou a temporada europeia com mais títulos. Ela, que é 10ª colocada no ranking mundial de Street, e dominou o cenário europeu da categoria em 2021, conquistou neste final de semana o primeiro lugar de Street e também de Park, na Liga Pro Skate, em Porto, Portugal.

Foi a primeira vez que Virgínia conseguiu uma “dobradinha” e comemorou muito o feito. E também o clima que encontrou em Portugal.

“Eu fiquei feliz demais, porque o clima do campeonato estava muito maneiro e foi uma competição muito legal, com astral lá em cima. No Park eu estava mais tranquila, porque como não é a minha categoria, eu entrei sem pressão e consegui acertar minhas voltas. Eu adoro também andar de park, quando era menor, eu treinava muito em Bolw, lá em Niterói, então fez parte da minha base no skate. Mas nunca esperava conseguir o primeiro lugar, então fiquei muito feliz”.

Mas, se o clima foi tranquilo no Park, no Street, Virgínia, de 16 anos, carregava o peso de ser a atual campeã européia e a favorita no torneio.

“Eu queria muito acertar a minha linha. Fiquei nervosa antes da primeira volta, mas consegui acertar tudo que eu tinha planejado na minha cabeça, e fiquei mais tranquila depois. Na segunda volta eu tentei melhorar ainda mais a nota, mas acabei errando a última manobra. Mas, apesar disso, foi uma boa nota também o que me deu confiança para as manobras. Acertei o Feeble e o Backside Fifty no corrimão grande e garanti o título. Foi bom demais, já me sinto em casa aqui em Portugal e vou levar essa experiência para todos os campeonatos”.

Virgínia segue em Portugal esta semana, mas volta ao Brasil no início de abril para o Desafio de Rua, que é um road trip que vai fazer o percurso de São Paulo a Brasília, e depois volta as atenções para o campeonato Sul-Americano, na Argentina.