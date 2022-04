Skatista de Niterói é convocado para a Seleção Brasileira

Em alta por causa do ótimo rendimento nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, a Confederação Brasileira de Skate (CBSK) divulgou a lista de convocados para a temporada 2022. Entre os selecionáveis, está Virgínia Fortes, natural de Niterói, e que conquistou duas competições em Portugal, recentemente.

A lista, que inclui dez nomes que estiveram no Japão, também deixou o primeiro medalhista olímpico brasileiro de fora. Kelvin Hofler, que conquistou a prata no Street, não foi convocado por discordâncias com a confederação. Outra ausência notável é de Letícia Bufoni, referência na modalidade, que segundo o presidente da federação, Eduardo Musa, decidiu se dedicar a projetos pessoais e profissionais na atual temporada.

Confira os convocados

Park Feminino

Dora Varella – 31/07/2001 – São Paulo (SP)

Erica Leguizamon – 21/04/2007 – Garopaba (SC)

Isadora Pacheco – 29/03/2005 – Florianópolis (SC)

Raicca Ventura – 08/03/2007 – Santo André (SP)

Victoria Bassi – 22/07/2007 – Santo André (SP)

Yndiara Asp – 19/10/1997 – Florianópolis (SC)

Park Masculino

Augusto Akio – 12/12/2000 – Curitiba (PR)

Luigi Cini – 20/06/2002 – Curitiba (PR)

Luiz Francisco – 24/07/2000 – Lorena (SP)

Murilo Peres – 01/04/1996 – São Paulo (SP)

Pedro Barros – 16/03/1995 – Florianópolis (SC)

Pedro Quintas – 13/05/2002 – São Paulo (SP)

Street Feminino

Gabriela Mazetto – 16/09/1997 – Praia Grande (SP)

Isabelly Ávila – 30/08/2004 – Itapetininga (SP)

Kemily Suiara – 08/12/2000 – Brasília (DF)

Marina Gabriela – 06/05/2003 – Campinas (SP)

Pâmela Rosa – 19/07/1999 – São José dos Campos (SP)

Rayssa Leal – 04/01/2008 – Imperatriz (MA)

Virginia Fortes Aguas – 10/03/2006 – Niterói (RJ)

Street Masculino

Eduardo Neves – 19/05/2002 – Curitiba (PR)

Felipe Gustavo – 22/02/1991 – Brasília (DF)

Gabryel Aguilar – 01/11/1999 – São Paulo (SP)

Giovanni Vianna – 26/01/2001 – Santo André (SP)

João Lucas Alves – 19/01/2001 – Cachoeirinha (RS)

Lucas Rabelo – 01/01/1999 – Fortaleza (CE)