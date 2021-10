Skate Park recebe evento no Dia das Crianças

No Dia das Crianças, comemorado na próxima terça-feira (12), o Skate Park Carlos Alberto Parizzi – Marina de São Francisco, vai receber o Marina Fun Fest, que vai oferecer gratuitamente diversas atividades ligadas ao skate. Das 9h às 15h toda a família pode comparecer ao local e se divertir.

“O evento destacará ainda mais a modalidade que está em alta após as Olimpíadas, dando maior visibilidade do esporte no nosso município”, conclui Luiz Carlos Gallo, secretário Municipal de Esporte e Lazer.

Para as atividades programadas está previsto um aulão com o pessoal do projeto Educa Skate, gincanas, técnica de auxílio de skate para pais e filhos, apresentação das modalidades olímpicas do esporte, premiação das voltas individuais e Best Trick Open, (Desafio da melhor manobra para os skatistas de todas as idades que estarão participando).

Além de muitas outras atrações como a locução de João “Pirikito”, o Dj Pedro Nolasco “Nono” soltando aquele som, sorteio de prêmios e stands promocionais, farão parte da data.

Para participar, caso não for inscrito no projeto Educa Skate, basta chegar às 9h no local e procurar o mesário de pista. O pessoal da produção ainda dá uma dica, que levem seu skate de dedo.

Mais informações no perfil do instagram oficial do evento: @marinainvitational