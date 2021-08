Skate: ‘Fadinha’ segue encantando o mundo e está na final da 1ª etapa da Liga Mundial

Teve início nesta sexta-feira (27), em Salt Lake City, nos Estados Unidos, a temporada 2021 da Liga Mundial de Skate Street (SLS). E a ‘Fadinha’ brasileira Rayssa Leal, de 13 anos, medalhista de prata na modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, avançou para a final da competição em 2º lugar, atrás apenas da japonesa Funa Nakayama, que foi medalha de bronze nas olimpíadas.

Já a campeã olímpica, Momiji Nishiya, também do Japão, se classificou em 4º lugar. A brasileira Pâmela Rosa também avançou para as finais, na 5ª posição. As outras brasileiras que participaram da competição não tiveram a mesma sorte. Letícia Bufonni ficou em 10º lugar, e Marina Gabriela em 11º. Apenas as 8 primeiras colocadas avançam para a final, que acontece no sábado (28), às 17h30min (de Brasília).

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1ª) FUNA NAKAYAMA – 18.3 (JAPÃO)

2ª) RAYSSA LEAL – 17.7 (BRASIL)

3ª) MARIAH DURAN – 15.0 (EUA)

4ª) MOMIJI NISHIYA – 14.1 (JAPÃO)

5ª) PÂMELA ROSA – 13.4 (BRASIL)

6ª) KEET OLDENBEUVING – 12.2 (HOLANDA)

7ª) ROSS ZWETSLOOT – 12.2 (HOLANDA)

8ª) CANDY JACOBS – 11.6 (HOLANDA)

9ª) SAMMARIA BREVARD – 11.5 (EUA)

10ª) LETÍCIA BUFONI – 10.1 (BRASIL)

11ª) MARINA GABRIELA – 7.6 (BRASIL)

12ª) JÚLIA BRUECKLER – 6.4 (ÁUSTRIA)

13ª) JENN SOTO – 3.5 (EUA)