Situação de Douglas Gomes segue indefinida em Comissão da Câmara

Em mais uma reunião do colégio de líderes de bancada realizada na Câmara Municipal de Niterói, realizada na tarde de terça-feira (13), novamente não houve consenso sobre a saída do vereador Douglas Gomes (PTC) da Comissão de Direitos Humanos da casa. Para que haja uma alteração na formação das comissões, é preciso que haja unanimidade entre os líderes, mas Gomes é o líder do seu partido e não concorda com sua saída.

Para o presidente da Câmara, o vereador Milton Cal (PP), os vereadores devem parar de monopolizar os debates da câmara e focar em votar projetos que beneficiem os moradores de Niterói que atravessam dificuldades nesse período de pandemia.

“Estamos tratando o assunto de acordo com os protocolos e o Regimento Interno da Casa Legislativa. A repercussão polemizada do tema não é produtiva para o bom funcionamento dos nossos trabalhos e cria ruídos entre os legisladores. Nesse momento difícil da pandemia, precisamos que os nossos vereadores e vereadoras estejam em sintonia e focados na população apesar de suas divergências políticas”, declarou o presidente que enfatiza que, qualquer questão de decoro deve ser tratada no Conselho de Ética.

Marcelo Almeida