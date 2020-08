Sítio do Picapau Amarelo para a família

Visconde de Sabugosa não perde tempo! Está ansioso para contar como foi que a boneca Emília criou vida. E como se não bastasse, levou Narizinho, Pedrinho e Emília à uma incrível viagem pelo espaço em seu foguete azul. Esse faz parte de mais uma apresentação do Niterói Kids Live que nasceu da vontade de fazer acontecer para o universo infantil, mesmo em momentos tão desafiadores e durante a pandemia. E objetiva arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para a classe artística e para o Projeto Sempre Criança. As Lives acontecerão em todo o mês de agosto aos sábados e domingos às 14hs e 16hs com duração de uma hora no Instagram @sitiodopicapauamarelonoteatro.

“Queremos levar, mesmo em um universo virtual, todo carinho e cuidado que dedicamos ao longo de anos às crianças de Niterói e alimentos para quem muito precisa neste momento”, contou Rodrigo Mosquito, idealizador e produtor do projeto. E, com esse objetivo, de alegrar e entreter os pequenos dentro de suas próprias casas, reunimos grandes artistas renomados na cidade, que, assim como nós, querem promover a diferença no universo infantil.

Nomes como: Topetão , Diário de Mika, Mundo Kaboo, Mágico Rogê, Violúdico, Lekolé, O Casamento de Dona Baratinha, Chapeuzinho Vermelho, Bailarina e Soldadinho de Chumbo, Sitio do Pica Pau Amarelo, Circo da Alegria, Pirikitovisk e Ratinha, Peter Pan e Sininho, O Palhaço Fuinha, Bombeiro Rafa, Aquarela Animações, Léo Castro, Danielle Fritzen, Glorinha e Renato e Branca de Neve estarão juntos realizando Lives em prol do projeto Sempre Criança (@projetosemprecrianca), instituição que atua em prol de crianças socialmente vulneráveis em Niterói.