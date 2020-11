Sistema de Avaliação da Educação Básica completa 30 anos

“As políticas educacionais da nossa gestão serão desenhadas a partir dessas e de tantas outras evidências”, afirmou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante webinário para divulgação de resultados dos testes amostrais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Pela primeira vez, em 30 anos, foi avaliado o desempenho dos estudantes brasileiros em língua portuguesa e matemática, ao final do 2º ano do ensino fundamental. Também foram divulgados os resultados de ciências humanas e ciências da natureza, de testes aplicados a uma amostra de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. “São dados importantes para a gestão baseada em evidências que defendemos no Ministério da Educação”, enfatizou o ministro.

O primeiro esforço do Inep para aferir os níveis de alfabetização em língua portuguesa (leitura e escrita) e matemática por meio de uma avaliação externa foi em 2013. As provas foram aplicadas em 2013, 2014 e 2016 a estudantes do 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas, com resultados de desempenho em leitura, matemática e escrita. O Saeb 2019 passou a incorporar esse desafio da avaliação dos níveis de alfabetização, agora no 2º ano do ensino fundamental.

“Com os resultados do Saeb, hoje conheceremos como está a situação da alfabetização de nossas crianças. A partir desses dados, poderemos produzir indicadores sobre as condições de oferta de ensino e a contribuição para a melhoria da qualidade de ensino e a redução das desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional”, explicou Ribeiro.

A edição do Saeb 2019 foi ainda marcada pela aplicação de novos testes, pela antecipação da avaliação de alfabetização para o 2º ano, e pela primeira avaliação da educação infantil brasileira, um estudo em caráter piloto. Os estudantes do 9º ano do fundamental, que tradicionalmente realizavam provas de língua portuguesa e matemática, também foram avaliados em novas áreas do conhecimento. Uma amostra de estudantes do 9º ano fez provas de ciências da natureza e de ciências humanas.

Em 2020, comemora-se 30 anos da primeira aplicação do Saeb. “Estamos celebrando toda a história e a contribuição da maior avaliação da educação básica brasileira com o anúncio de sua ampliação e evolução: o Novo Saeb”, comentou o ministro. Realizado desde 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica é um processo de avaliação em larga escala, realizado periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Saeb oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas com base em evidências, permitindo que os diversos níveis governamentais avaliem a qualidade da educação praticada no país. Por meio de testes e questionários, a avaliação reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes. Esses níveis de aprendizagem estão descritos e organizados de modo crescente, em escalas de proficiência de língua portuguesa e de matemática, para cada uma das etapas avaliadas.