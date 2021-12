Sintomas de ressaca e Covid. Como diferenciar

Nessa época, muita gente bebe. E bebe mal. Uma das consequências é a famigerada ressaca cujos sintomas podem se confundir com o da Covid 19.

Para o médico inglês Adam Caputa a principal diferença entre a ressaca e a Covid-19 é o tempo dos sintomas. As consequências do abuso de álcool costumam passar em 24h, e vão melhorando ao longo do dia. Já na infecção pelo coronavírus, a tendência é perceber um agravamento dos sinais da doença antes do alívio.

“Se o descanso e alimentação melhoram os sintomas, provavelmente não é Covid”, afirma o médico, em entrevista ao jornal The Sun. Ele aconselha o indivíduo em dúvida a prestar atenção no próprio corpo, e tentar comparar os sinais com ressacas do passado. Caso sejam diferentes, a recomendação é fazer um teste, principalmente se aparecerem sintomas como febre e tosse.