Sine-RJ oferece 212 oportunidades de emprego

As Unidades do Sine-RJ têm 212 oportunidades de emprego nas regiões Metropolitana, Serrana, Médio Paraíba e Centro-sul do Estado do Rio de Janeiro. Na região Metropolitana, estão sendo oferecidas 153 vagas. Entre elas, 30 para auxiliar de linha de produção, 20 para assistente de vendas, 10 para montador de móveis, entre outras.

Na região Serrana, divulgamos 42 vagas, entre elas 27 para técnico de apoio ao usuário de informática, entre outras. Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 16 vagas, entre elas, para atendente, motorista, supervisor de televendas e outras. Além destas, também está sendo oferecida vaga para pizzaiolo na região Centro-Sul Fluminense.

A remuneração e as exigências para cada função são variáveis e devem ser consultadas no programa SINE. Para verificar as oportunidades, é necessário realizar o cadastro e acessar o programa através dos canais digitais empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

As vagas são disponibilizadas no sistema, de acordo com o perfil de cada candidato. Dúvidas também podem ser esclarecidas com a nossa Central de Captação, através do e-mail cecap@trabalho.rj.gov.br.