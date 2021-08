Sindicato promove encontro estadual de jornalistas

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, fundado em 6 de Maio de 1954, vai realizar no dia 4 de setembro de 2021, sábado, das 9h às 19h, o Congresso Estadual de Jornalistas, virtual, tendo como eixo principal o tema do Congresso nacional “Os Desafios da produção jornalísticas: das mudanças tecnológicas às formas de financiamento”.

Na ocasião, serão comemorados os 68 anos de fundação do Sindicato e redigida a Carta do Estado do Rio de Janeiro. O Encontro aprovará propostas e teses para o Congresso Nacional de Jornalistas, que este ano, será realizado , no Rio de Janeiro, virtual, pela Federação Nacional de Jornalistas.

O Congresso vai reunir jornalistas de todo o Estado do Rio de Janeiro, que trabalham em jornais, revistas, TVs, rádios, Mídias Sociais, empresas de assessoria de Imprensa, profissionais das empresas privadas e instituições públicas, estudantes e professores de Comunicação, jornalistas aposentados e desempregados, etc.

As inscrições podem ser feitas através do site: www.sindicatodosjornalistas.org e do e-mail: jornalistasfluminenses@gmail.com. Informações podem ser obtidas através dos telefones: (21) 99756-7379, (21) 99562-5300 ou (21) 2722-2144.

Programação (sujeita a mudanças):

9h – Abertura

Representantes da Fenaj, ABI, PMN, Comitê pela Democratização da Comunicação da ALERJ, Associação Sul Fluminense de Jornalistas, Associação Campista de Imprensa, etc;

10h – Palestra da presidente da Federação Nacional de Jornalistas – Fenaj, Maria José Braga;

11h – Painel – “O Momento atual do Jornalismo no País – Fake news, fim do diploma e ameaças e agressões diárias”;

12.30h – Almoço;

14h – Mesa : “O desmonte do Meio Ambiente e o Jornalismo”

14h30min – Plenária; Apresentação das teses e propostas para a Fenaj;. Apresentação de propostas dos participantes para o Sindicato; Escolha de Delegados; Debate; Apresentação e leitura da Carta do Estado do Rio de Janeiro;

19h – Encerramento.