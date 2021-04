Sindicato dos Rodoviários faz acordo com Maricá para vacinação

A diretoria do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) se reuniu na manhã desse sábado (24) com representantes da Prefeitura de Maricá para incluir a categoria no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Será criada uma comissão para montar o esquema de vacinação da categoria.

Além do presidente do sindicato, Rubens dos Santos Oliveira, o encontro contou com a presença do presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, e o secretário municipal de Governo, João Maurício. De acordo com nota do Sintronac a Prefeitura, segundo os representantes da municipalidade, irá criar uma comissão, integrada por membros do governo e do sindicato, para elaborar um cronograma de vacinação, que incluirá os rodoviários na lista de prioridades.

Além de Maricá a cidade de Niterói também está na tratativa de incluir a categoria na prioridade para receber o imunizante. O prefeito de Niterói, Axel Grael, divulgou em suas redes sociais que vai incluir os profissionais de educação e os rodoviários no grupo prioritário.

“Vamos aguardar um posicionamento oficial de Niterói e iniciar o trabalho da comissão em Maricá. Mas ainda faltam os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Por isso, vamos nos reunir para definir a posição em relação à paralisação do dia 26 de abril”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.