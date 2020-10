Sindicato considera que reajuste do gás natural previsto para dia 1º causa preocupação

Há alguns dias, a Petrobras anunciou um reajuste de 32,9% no preço do gás natural para o Rio. O impacto para os clientes da Naturgy, distribuidora de gás canalizado no estado, começa a valer no próximo dia 1º de novembro. Na Região Metropolitana, por exemplo, o aumento previsto será de cerca de 5,5% para o mercado residencial e de 8,3% para o comércio.

Já para as indústrias, a previsão é de reajuste de 20,4% e para postos de GNV, 26%, dependendo da faixa de consumo.Para os clientes que moram no interior do estado, o reajuste médio será de 7,5% para residências e de 14,8% para o comércio. Para as indústrias será de 22% e para os postos de GNV será de 27,5%.

O aumento anunciado nas tarifas, de acordo com o Sindestado-RJ (sindicato d a classe) está “tirando o sono” de revendedores de combustíveis. No caso do Gás Natural Veicular (GNV), tal reajuste deverá chegar à 26 % (área coberta pela CEG) e 27,45% (área de concessão da CEG-Rio). Diante disso, os donos de postos se preocupam tanto com a queda nas vendas do GNV, quanto com o desgaste de sua imagem perante os consumidores. Nas últimas semanas, o Sindestado-RJ enviou ofícios à Naturgy e à Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio), questionando o reajuste, que considera muito alto.

Por outro lado, o sindicato enalteceu a iniciativa de deputados, que apresentaram na Assembleia Legislativa do RJ (Alerj) Projeto de Lei, proibindo — enquanto perdurar o estado de calamidade causado ela atual pandemia de Covid-19 – aumentos de tarifas nos serviços públicos concedidos. No dia 20, a Alerj aprovou o projeto, em discussão única, com o texto sendo então enviado ao governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo.

