Silvio Santos desmascarado

O empresário e apresentador Silvio Santos, três dias após completar 91 anos de idade, recebeu, em sua casa, uma comitiva formada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e cinco ministros. Entre eles estava o titular da pasta das Comunicações, Fábio Faria.

Faria é genro de Silvio, casado com uma das filhas do dono do SBT, Patrícia Abravanel. O ministro das Comunicações divulgou uma foto do encontro nas redes sociais. Contudo, chama atenção o fato de todos estarem sem máscaras. Silvio faz parte do grupo de risco para a Covid=19.

“Ontem fui com o presidente Bolsonaro e alguns ministros abraçar o maior ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que acabou de completar 91 anos. Parabéns e vida longa ao nosso Silvio Santos”, disse Faria, em sua publicação.