Sílvio Santos dá entrada em hospital com suspeita de Covid, diz site

O apresentador e dono do SBT, Sílvio Santos deu entrada na tarde desta quinta-feira (11) no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, com suspeita de Covid. Segundo a informação publicada primeiramente pelo site Metrópoles, o comunicador está com moleza e outros sintomas característicos da doença. Ele realiza exames para confirmar ou negar o diagnóstico.

Ainda de acordo com a publicação, Sílvio estaria assustado com a morte de Tarcísio Meira, que contraiu a doença mesmo tendo tomado as duas doses da vacina. O apresentador, que tem 90 anos, também já tomou ambas as doses.

O jornal A Tribuna procurou a assessoria de imprensa do SBT, que não se pronunciou até o momento.