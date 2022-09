Shows memoráveis marcam primeiro fim de semana do Rock in Rio

Com direito a niteroiense roubando a cena, festival tomou conta do noticiário nos últimos dias

A sensação de reencontro e a euforia do público marcaram o primeiro final de semana do Rock in Rio 2022. Dezenas de shows animaram a Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). A reportagem de A TRIBUNA acompanhou de perto o festival e preparou um resumo de tudo que foi destaque.

Sexta, o “Dia do Metal”

O tradicional “Dia do Metal” fez as honras da casa no primeiro dia de apresentações do Rock in Rio 2022, na sexta-feira. No Palco Mundo, as atividades foram abertas pela banda brasileira Sepultura, que foram seguidos pelo Gojira. Na sequência, o headliner Iron Maiden deixou no palco da Cidade do Rock tudo o que podia e mais um pouco. O Dream Theater fechou a noite no Palco Mundo.

A paixão pelo Heavy Metal atravessa gerações. É o caso da família de Otávio Mendonça que, acompanhado da esposa Silvia, levou os filhos Gabriel e Rafaela no dia de abertura. Surpreendentemente, os maiores fãs da banda de Bruce Dickinson, Steve Harris e cia. são os filhos.

“Eles escutam Iron Maiden, esse pequenininho, Gabriel, foi o maior influenciador para a gente vir. Ele vê YouTube, achou algumas animações do Iron Maiden e se amarrou. Minha filha foi na onda do irmão e também virou fã”, disse Otávio. “Eu gosto do Bruce, queria andar de avião com ele”, emendou Gabriel.

Sábado, niteroiense rouba a cena

No sábado, niteroiense Theo Kant roubou a cena e tocou com Post Malone

No sábado, a atração principal foi o rapper Post Malone. Estreando no festival, ele não deixou que a chuva que caia na Cidade do Rock desanimasse o público. Um dos momentos mais emocionantes do show foi quando Malone chamou um fã para tocar violão para ele, no palco, durante a música “Stay”. Este fã, que estava com um cartaz na plateia, era o cantor niteroiense Theo Kant. A performance arrancou aplausos do público.

“Fui para lá pensando nisso, era uma coisa que na minha cabeça seria viável de acontecer. Estrategicamente olhei a última música antes de ‘Stay’ e fiquei apontando até ele ler. Ele desceu, veio atrás. Os seguranças foram bem respeitosos, me ajudaram a subir. O produtor dele só pediu para ficar calmo”, disse Theo, em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA.

O dia ainda contou com apresentações dos DJ’s Alok e Marshmello, além do show de Jason Derulo, que cantou suas dezenas de hits que têm viralizado nas redes sociais, principalmente o TikTok. No Palco Sunset, os show de Xamã, Criolo e Racionais MC’s também levaram agito á Cidade do Rock.

Domingo, Justin Bieber acaba com boatos

Justin Bieber driblou boatos e fez show memorável no domingo

Dos boatos de cancelamento ao início pontual com direito à mensagem religiosa exibida num slide no telão do Palco Mundo. Justin Bieber compareceu à Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, para fechar o primeiro final de semana do Rock in Rio 2022. A apresentação começou exatamente às 23h.

Carregando consigo uma legião de fãs assíduas, Bieber não precisa se esforçar para levar seu público ao delírio. O artista trouxe um set similar ao que já vinha sendo executado em outras apresentações de sua turnê “Justice”.

Antes de Bieber, a cantora norte-americana Demi Lovato surpreendeu parte do público ao apresentar um set acenando para o estilo “Rock”, ainda que as raízes da intérprete tenham sido mantidas no “Pop”. Co-headliner, ela foi a penúltima a se apresentar no Palco Mundo que recebeu, também no domingo, os brasileiros Iza e a banda Jota Quest. Quem assistiu o show elogiou a energia empregada por Demi Lovato em seu show na Cidade do Rock.

Roubos, furtos e filas

Público reclamou das longas filas durante o festival

Além dos shows antológicos, o primeiro final de semana do Rock in Rio ficou marcado por denúncias de crimes e reclamações de filas. A PM afirma que prendeu 14 pessoas e apreendeu três adolescentes, além de ter recuperado celulares e outros produtos comercializados irregularmente, durante sua atuação na área externa da Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Além disso, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão durante o festival. Um deles contra o cantor William Santos Souza, o William do Borel, em decorrência de condenação por tráfico de drogas, expedido pela Justiça Estadual de Curitiba.

Uma mulher, que estava trabalhando no festival, possuía um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. O mandado foi cumprido pelos policiais federais em ação na Cidade do Rock, na noite de sexta-feira.

Frequentadores também apontaram demora nas filas para comprar lanches e bebidas. De acordo com a autônoma Tânia Regina Amaral, em um momento de menor demanda, como quando estão acontecendo os shows do Palco Mundo, a espera já é longa: entre 20 e 30 minutos. A situação acaba piorando durante os intervalos.

“Eles tem que fazer um sistema mais prático que aí diminui a fila. Um cartão recarregável seria ideal. Do jeito que está, uma fila para pagar e outra para pegar, demora muito”, disse.

O Rock in Rio dá uma pausa e volta na próxima quinta-feira (8), quando o Guns ‘n’ Roses será a atração principal. Nos dias seguintes, os headliners no Palco Mundo serão, respectivamente, Green Day, Coldplay e Dua Lipa, que fechará a nona edição do festival, no próximo domingo (11).