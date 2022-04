Shows e prática do futevôlei marcam presença no Maricá Esporte Fest

O Maricá Esporte Fest movimentou a população presente nas praias de Maricá no último domingo (10), com torneios de futevôlei, clinicas da modalidade, shows de samba e pagode, além dos equipamentos de lazer — que incluem tirolesa, pista de skate, bolha aquática, arvorismo, dentre outros

Um dos principais destaques do dia foi a programação cultural, que contou com apresentações musicais em dose dupla: na arena da Barra, os grupos Intimistas e Vai e Volta animaram os moradores; já em Itaipuaçu, foi a vez do Grupo Kontagiô e do Grupo 100% levarem sucessos nacionais ao palco.

O evento é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O Maricá Esporte Fest incentiva a prática esportiva (em diversas modalidades), fomenta o entretenimento, trazendo benefícios à saúde física e mental, além de promover a formação de uma nova geração de atletas.

Festival de samba e pagode agitou as praias

A programação cultural foi uma das protagonistas do evento. Os shows aconteceram de forma diferente neste domingo: a população pôde curtir duas apresentações em cada arena, que garantiram muita diversão e samba no pé.

Em Itaipuaçu, o Grupo Kontagiô abriu as apresentações musicais, representando o pagode com músicas consagradas. Em seguida, o Grupo Cem Por Cento, dono do clássico “Hoje Vou Pagodear” assumiu a programação. Com mais de 20 anos de carreira, os integrantes reforçaram a importância de estarem em Maricá, participando de um evento que incentiva o esporte, a cultura e a inclusão social.

“É maravilhoso estar em Maricá. Logo que chegamos, encontramos uma galera que curte o nosso som, então nos sentimos em casa. Estar nesse evento de esporte e lazer é super importante, uma iniciativa que dialoga com a música e incentiva, principalmente a juventude, a ter um direcionamento”, destacaram os integrantes do grupo.

Na Barra, o grupo Vai e Volta, presença frequente nas casas de shows de Maricá, abriram as apresentações. Eles levaram o clima da roda de samba às areias e os moradores cantaram juntos sucessos do gênero musical.

Depois, o grupo Intimistas, sensação do pagode nacional que conta com quase 100 mil seguidores nas redes sociais, entrou no palco. O repertório de sucesso incluiu músicas bastante conhecidas pelo público, como “Chocolate”, “Deixa Largar” e “Quem Vive de Amor Não Morre”, garantindo um domingo de alegria e boas vibrações aos maricaenses.

Futevôlei protagonizou as atividades esportivas

As atividades esportivas voltadas ao futevôlei continuaram neste domingo. As oficinas da modalidade, conhecidas como clínicas, foram o principal destaque, propiciando o primeiro contato de muitos jovens ao esporte, além de ensinar as principais técnicas necessárias para a prática. Em Itaipuaçu, Anderson Águia, multicampeão brasileiro e mundial de futevôlei, ministrou a aula à população presente. Já na Barra, Eduardinho, campeão mundial da modalidade, levou aprendizados a dezenas de crianças.

“É uma alegria enorme estar em Maricá, cidade em que fui campeão brasileiro e vivi momentos inesquecíveis. Fui muito acolhido e poder ministrar essa aula foi uma experiência nova e enriquecedora. Espero que as crianças tenham aprendido que o caminho do esporte é possível e, mesmo não seguindo como atletas, elas desenvolveram aqui valores essenciais para a vida, auxiliando a seguir no caminho certo”, garantiu o atleta Eduardinho.

Os torneios também animaram as praias. Eles começaram pela manhã e foram disputados por 12 duplas em cada arena, formadas por atletas amadores da modalidade. Além disso, os medalhistas Anderson Águia e Eduardinho participaram de um desafio em Itaipuaçu, disputando partidas de futevôlei com outros atletas.

Moradores movimentaram o evento

Centenas de pessoas passaram pelas orlas da Barra e de Itaipuaçu, aproveitando todas as atividades de esporte, lazer e entretenimento promovidas gratuitamente nos espaços. Entre os presentes, um sentimento era compartilhado por todos: a importância de contar com um projeto como esse em Maricá, propiciando o contato com diversas modalidades esportivas, atletas de referência e à cultura.

“É maravilhoso termos um evento como esse em Maricá, que incentiva a prática esportiva, a cultura e o bem-estar. Pude participar da oficina com um profissional reconhecido da área e adorei as dicas. Além disso, os equipamentos de lazer são ótimos. Foi um prazer estar aqui”, comentou Marcos Vinícius Alcântara, de 20 anos, morador de Ponta Negra.

Maricá Esporte Fest retorna no próximo fim de semana

No próximo sábado e domingo (16 e 17), o evento volta às praias da Barra e Itaipuaçu, a partir das 8h, com sua última semana de atividades de incentivo ao esporte e entretenimento. A programação será voltada ao Beach Soccer (futebol de areia), modalidade esportiva disputada entre equipes compostas por quatro jogadores de linha e um goleiro cada. A população poderá participar de torneios, clínicas, além de curtir shows e todos os equipamentos de lazer.