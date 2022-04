Shows de samba e pagode agitarão o Maricá Esporte Fest

O Maricá Esporte Fest continua neste sábado e domingo (dias 9 e 10/04), com uma programação cultural recheada de atrações ilustres que estarão nas arenas da Barra e de Itaipuaçu e prometem levar muito entretenimento à população presente. Tudo isso integrado às atividades de prática esportiva com foco no futevôlei e aos equipamentos de lazer instalados nas orlas.

O evento é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Através dele, são promovidas políticas públicas que inserem a prática esportiva no cotidiano da população, além de atividades gratuitas que fomentam a saúde e o bem-estar.

Apresentações de pagode e samba na Barra e em Itaipuaçu

No sábado (09), a praia da Itaipuaçu será palco do show do Grupo Balacobaco, que animará a audiência ao ritmo de sucessos autorais como “De Onde eu Venho”, além de clássicos do pagode como “Nascente da Paz”, do Fundo de Quintal, e “Tô a Bangu”, de Arlindo Cruz. Simultaneamente, na praia da Barra, será a vez de Baby do Cavaco apresentar releituras de ritmos da raíz brasileira ao som do seu cavaco, companheiro fiel em suas performances.

No domingo (10), o grupo Intimistas será a atração principal da Barra de Maricá, apresentando sucessos que os moradores cantarão juntos, como “Deixa Alagar”, “Sem te Machucar” e “Chocolate”.

Em um vídeo gravado para as redes sociais, eles convidaram todos os moradores da região a comparecerem.

“Salve salve povo lindo de Maricá. No dia 10 de abril, estaremos no Maricá Esporte Fest, na Praia da Barra de Maricá, altura da rua 13. Esse é um evento importante de esporte, cultura e lazer, então venham sambar com o Intimistas!”, chamou o grupo.

Em Itaipuaçu, a programação do fim de semana será encerrada com o Grupo Kontagiô, composto por amigos maricaenses que têm o objetivo de levar alegria ao som do melhor do pagode à população da cidade.

Clínicas e torneios de futevôlei também serão destaque

Outro destaque do fim de semana serão as atividades de lazer e entretenimento voltadas ao futevôlei — modalidade esportiva praticada nas areias, que teve início nas praias do Rio de Janeiro na década de 60. A população poderá se divertir e aprender com torneios, desafios e clínicas da modalidade, que estimulam o bem-estar e promovem a iniciação dos jovens maricaenses no esporte.

As arenas da Barra e de Itaipuaçu sediarão clínicas especiais de futevôlei durante o fim de semana, com presenças ilustres. O atleta profissional Anderson Águia, multicampeão brasileiro e mundial da modalidade, estará nas orlas de ambos os bairros, utilizando sua posição de referência no esporte para ensinar os fundamentos básicos da modalidade.

O atleta Eduardinho também estará presente nas praias. Campeão mundial e dono de três Sul-Americanos de duplas, ele orientará os jovens sobre as principais técnicas para a prática do futevôlei.

Comprovante de vacinação é obrigatório nas arenas

Para participar das atividades gratuitas, é necessário realizar o cadastramento na entrada das arenas, apresentando dados pessoais, documento com foto e comprovante de vacinação atualizado. A medida é essencial para garantir a segurança dos participantes, controlando o número de pessoas que utilizam os equipamentos e permitindo a entrada apenas àqueles com esquema vacinal completo — com duas doses da vacina e reforço.