Shows de Lenine e Byafra vão ser neste domingo

Programação da cidade inclui shows variados nos Hortos do Fonseca, Barreto e Itaipu, e no Parque Esportivo do Caramujo

Byafra e Lenine são os destaques, neste fim de semana, da programação de eventos gratuitos em comemoração ao Natal que vão acontecer neste domingo no Campo de São Bento

Foto de Beto Barcellos

Neste sábado (17), o Campo de São Bento, em Icaraí, recebe o espetáculo A Grande Viagem (19h), com a Companhia ArteCorpo, além da apresentação do Coral Amantes da Música (20h30).

Os shows de Byafra, de 19h as 20h, e de Lenine, de 20h30 as 22h, são as atrações deste domingo (18).

Já o Horto do Fonseca terá as apresentações de CT (19h) e Q Beleza (20h30) neste sábado (17) e de Sempre Mais (19h) e Walace Araujo (20h30) neste domingo (18).

A programação no Horto do Barreto, neste domingo (18), conta com o espetáculo A Grande Viagem, da Companhia Artecorpo, às 10h, seguido pela peça O Dia que Conheci Papai Noel, da Companhia Expressarte, às 11h, e da apresentação do Seu Tuca às 13h.

No Parque Esportivo e Social do Caramujo, neste domingo (18), terá uma oficina de perna de pau, com o grupo Flutuandas, e, às 11h, apresentação do grupo Pandoretas. Neste sábado (17), o parque sediou as apresentações de Natal Encantado e Patrick O Mágico.

Na Região Oceânica, a programação acontece no Horto de Itaipu.

Neste domingo (18), tem teatro de fantoches às 10h e arte e palhaçaria com Tchesco às 11h. Neste sábado o show foi do Tatu Canta Cá e da Arte de Dançar.

A Praça da Ponta da Areia contou, neste sábado (17), com apresentações do Ateliê Pitã, grupo Pandoretas e do espetáculo Auto da Paz, da Companhia Ópera Prima.

A Árvore de Natal instalada no bairro de São Francisco, na Zona Sul, precisou passar por manutenção preventiva depois das fortes rajadas de vento que atingiram a cidade nesta semana.

Engenheiros da empresa responsável pela atração sugeriram a desmontagem do palco instalado no local diante da previsão de uma nova frente fria para Niterói neste fim de semana. O laudo elaborado por especialistas constatou que a estrutura da Árvore de Natal não sofreu danos.

A apresentação de Alceu Valença acontecerá em nova data, a ser divulgada.

Serviço:

Natal do Amanhã (dias 17 e 18 de dezembro)

CAMPO DE SÃO BENTO

17/12 (sábado)

19h – A Grande Viagem – Cia. ArteCorpo

20h30 – Coral Amantes da Música

18/12 (domingo)

19h – Byafra

20h30 – Lenine

HORTO DO FONSECA

17/12 (sábado)

19h – CT

20h30 – Q Beleza

18/12 (domingo)

19h – Sempre Mais

20h30 – Walace Araujo

HORTO DO BARRETO

18/12 (domingo)

10h – A Grande Viagem – Cia. ArteCorpo

11h – O dia que conheci Papai Noel – Cia. Expressarte

13h – Seu Tuca

PARQUE ESPORTIVO E SOCIAL DO CARAMUJO

18/12 (domingo)

10h – Flutuandas – oficina de perna de pau

11h – Pandoretas

HORTO DE ITAIPU

18/12 (domingo)

10h – Teatro de fantoches

11h – Tchesco – arte e palhaçaria

Fotos: Divulgação (Lenine) e Beto Barcellos (Byafra)